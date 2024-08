Fabiani: “Per Dia mancano alcuni dettagli. Apprezzo Folorunsho, e su Mandas…”

Fabiani in conferenza stampa fa il punto sulle situazioni di mercato in casa Lazio, da Dia a Folorunsho

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani si espresso sul mercato dei biancocelesti dopo la conferenza stampa di presentazione di alcuni giocatori come Castrovilli, Dele-Bashiru, Nuno Tavares, e Tchaouna. Ecco le sue dichiarazioni.

Fabiani: “Mandas non è sul mercato. Il suo futuro credo sia alla Lazio”

“Dia è saltato completamente dopo la partita di ieri, hanno ritenuto opportuno non metterlo in uscita. Ci stiamo lavorando. C’è l’accordo con la Salernitana, mancano i dettagli con l’entourage, i matrimoni bisogna farli in due, a volte in tre o quattro. Proprio in Dentro o fuori nel giro di uno o due giorni”.

Su Folorunsho:“Un giocatore importante, che io apprezzo tantissimo. Ma bisogna seguire delle logiche, non sempre quando esce un’opportunità bisogna fiondarsi su un calciatore. Lui non rientra nei problemi della lista, ma ci può essere dal punto di vista numerico. Stiamo facendo le riflessioni del caso”.

Successivamente su Mandas: “Non è sul mercato. Così come gli altri arrivati da un anno a questa parte, abbiamo avuto delle richieste, allo stato attuale la decisione è quello di non toccare nulla. Stiamo cercando di ricostruire un percorso e aprire un nuovo ciclo. Bisogna avere pazienza e sostenere i nuovi ragazzi per adattarsi, dargli il tempo necessario per diventare calciatori di spessore. Mandas è stato tolto dal mercato, la squadra ha bisogno di due portieri di valore. L’anno scorso ha risposto bene in partite toste, ha attirato attenzioni, ma non vuol dire che siamo disposti a cederlo. Il suo futuro credo sia alla Lazio“.

“Stiamo ultimando Cancellieri al Parma, ce ne sono altre per più calciatori, spero a breve di far uscire questi 3-4 ragazzi che non trovano spazio perché siamo numerosi e vincolati alle questioni della lista. Su Greenwood l’abbiamo trattato l’anno scorso, non se n’è fatto nulla non per colpa della Lazio. Era un profilo interessante per un nuovo percorso, ci è stato riproposto, abbiamo detto che ci interessava, poi è andato al Marsiglia. Penso che i migliori affari siano quelli che non si fanno”.