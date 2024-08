Alla Lazio si continua a lavorare sul mercato. Lotito e Fabiani hanno intenzione di portare rinforzi a Marco Baroni. La nuova stagione e vicina all’inizio e, negli ultimi giorni, è maturata la convinzione a Formello di puntare su un secondo centravanti di ruolo, da alternare a Castellanos. Torna quindi prepotentemente alla ribalta il nome di Dia della Salernitana.

Lazio, Dia in pole, si pensa ai dettagli finali

Lazio e Salernitana avevano già trattato per l’attaccante, per il quale c’era una base di accordo da 12 milioni di euro complessivi con un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa è poi andata in stand-by e sul giocatore sono piombate alcune squadre della Premier League. Il giocatore è pronto al trasferimento in capitale, lascia la Salernitana dove nell’ultima stagione, l’ex Villareal ha giocato 18 partite con 4 gol segnati.

Prima, però, servirà la cessione di un over 22 per far spazio a volti nuovi da poter iscrivere in lista. La Lazio ha anche delle alternative pronte e non ci sarebbero nemmeno problemi. Si tratta di Roque e Cherki, entrambi under 22, ma resta l’ostacolo prezzo: il giocatore del Barcellona costa troppo, chiesti 40 milioni di euro; e sul francese c’è il pressing forte da parte del Lipsia.