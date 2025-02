Fagioli saluta la Juventus dopo 11 anni: “Vi porterò sempre nel cuore”

Nicolò Fagioli ha salutato la Juventus e i suoi tifosi con un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Dopo undici anni trascorsi a Torino, il centrocampista ha deciso di intraprendere una nuova avventura, trasferendosi alla Fiorentina durante l’ultima sessione del mercato invernale. Di seguito il messaggio del giovane talento:

“È arrivato il momento di salutare. È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo. Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore. Sono volati ! Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, dybala, Bonucci, di Maria, marchisio, barzagli, Danilo, Alex Sandro, juan, tek e scusate se ne dimentico qualcuno. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia. Voglio ringraziare la società e tutti i direttori che hanno lavorato in questi anni di Juve. Un immenso grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte come magazzinieri, dottori, fisioterapisti, stampa, team Menager, preparatori atletici a cui sono e sarò sempre affezionato. E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli. Sono eternamente grato a loro. E come mi ha sempre detto il presidente ANDREA AGNELLI….FINO ALLA FINE”

Fagioli, viola con il cuore bianconero

Crescere con la Juventus nel DNA significa portare sempre con sé una mentalità vincente, una dedizione assoluta alla maglia e un senso di appartenenza che trascende i confini del campo. Come disse una volta Gianluigi Buffon, leggenda bianconera: “Essere della Juventus non è una scelta, è uno stile di vita.” Nicolò Fagioli incarna perfettamente questi valori. Arrivato in bianconero da bambino, ha trascorso undici anni sotto l’ombra della Mole, assimilando la cultura del lavoro e il peso della maglia, indossata sempre con dedizione e orgoglio. Le sue parole d’addio non sono un semplice saluto, ma il simbolo di come la Juventus lasci un segno indelebile in chiunque ne entri a far parte, dalla stella più luminosa all’ultimo dei magazzinieri. La Juventus resterà sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di poterla rappresentare e anche quando si intraprende un nuovo cammino, il “fino alla fine” resta tatuato nell’anima.