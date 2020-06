Fair Play Finanziario UEFA, varate le misure di emergenza: i dettagli

Fair Play Finanziario UEFA, varate le misure di emergenza

Il Comitato Esecutivo della Uefa, riunitosi oggi in videoconferenza , ha approvato una serie di misure temporanee di emergenza come integrazione al regolamento sulle licenze per club e sul fair play finanziario per tenere conto degli effetti negativi del Covid-19 sulle finanze dei club. “Tali misure – si legge in una nota diffusa da La Presse – sono state sviluppate e sostenute all’unanimità da tutte le parti interessate all’interno del gruppo di lavoro d’emergenza Uefa sulle questioni legali, regolamentari e finanziarie, che comprende rappresentanti della Uefa, dell’Eca, delle Leghe Europee e della Fifpro Europa”. Queste nuove misure d’emergenza mirano a: garantire flessibilità e assicurare allo stesso tempo che i club continuino ad adempiere puntualmente ai loro obblighi riguardanti trasferimenti e stipendi; dare ai club più tempo per quantificare e contabilizzare le perdite di fatturato non previste; neutralizzare l’impatto negativo della pandemia consentendo ai club di adeguare il calcolo del pareggio di bilancio per le mancate entrate registrate nel 2020 e nel 2021, proteggendo allo stesso tempo il sistema da potenziali abusi; garantire la parità di trattamento dei club in cui l’impatto del Covid-19 possa aver influito in più periodi di rendicontazione a causa di scadenze fiscali diverse e diversi calendari dei campionati nazionali; affrontare il problema attuale della carenza di entrate dovuta all’emergenza Covid-19 e non a una cattiva gestione finanziaria; mantenere lo spirito e l’intento del fair play finanziario per la sostenibilità a lungo termine del calcio.

Fair Play Finanziario UEFA: i punti chiave

I punti chiave coperti dall’integrazione riguardano: