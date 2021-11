Calciomercato Milan, Faivre vuole i rossoneri

Quando è il calciatore a gradire una destinazione, il calcio insegna che spesso la trattativa andrà in porto. Questa volta è Faivre ad esporsi e a confermare il gradimento per il Milan. l calciatore del Brest si vede già rossonero, di seguito le sue parole alla gazzetta dello sport: “Per imporsi in squadre come il Milan serve prepararsi in anticipo. E così ho assunto un preparatore atletico personale, un nutrizionista e un preparatore mentale per gestire emozioni e pressioni tipiche dei grandi club”.

Faivre è un fiume in piena e aggiunge: “Ballo-Touré, che conosco dai tempi del Monaco, mi dice che il Milan è una grande società, con tifosi fantastici e grandi ambizioni. Pure io sono ambizioso, insomma: c’è tutto perché funzioni”.