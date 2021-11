Calciomercato Milan, assalto all’attaccante belga

Il centravanti del Club Brugge nel mirino del Milan

E’ Charles De Ketelaere, attaccante in forza al Club Brugge, l’obiettivo del Milan. Il centravanti è uno dei prospetti in cima alla lista dei desideri delle big europee, e i rossoneri ci provano.

L’attaccante belga protagonsita in patria e in Europa, in Champions League sono 4 i gol all’attivo e altrettanti assist in questo inizio di stagione, giocatore moderno che piace a molti top club. Il Milan prova l’assalto, l’obiettivo è regalare a Pioli il rinforzo per il reparto offensivo già a gennaio nella sessione invernale, Maldini e Massara sarebbero già all’opera.