Fallimento Italia, azzurri eliminati dalla Bosnia. Niente Mondiale

Italia eliminata dalla Bosnia ai calci di rigore
BOSNIA-ITALIA 1-1 (5-2 DCR)
Bosnia (4-3-3): Vasilj; Memic (26′ st Burnic), Muharemovic, Katic, Kolasinac (1′ st Alajbegovic); Dedic, Sunjic (1′ st Tahirovic), Basic (26′ st Tabakovic); Demirovic (10′ 2ts Hadziahmetovic), Dzeko, Bajraktarevic. A disp.: Hadizic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Gigovic, Bazdar, Radeljic. All.: Barbarez
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (1′ st Palestra), Barella (40′ st Frattesi), Locatelli (26′ st Cristante), Tonali, Dimarco (1′ 1ts Spinazzola); Kean (26′ st Esposito), Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Cambiaso. All.: Gattuso
Arbitro: Turpin (Fra)
Marcatori: 15′ Kean (I), 34′ st Tabakovic (B)
Ammoniti: Tahirovic (B), Donnarumma (I), Muharemovic (B), Katic (B), Frattesi (I)
Espulsi: al 41′ Bastoni (I) per fallo da ultimo uomo
Rigori: Tahirovic (B) gol, Esposito (I) sbagliato, Tabakovic (B) gol, Tonali (I) gol, Alajbegovic (B) gol, Cristante (I) sbagliato, Bajraktarevic (B) gol