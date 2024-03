Dopo la sbornia europea, con tre eliminazioni in CL e quattro promozioni tra El e Conference, e prima degli impegni della nostra Nazionale, che comporteranno una settimana di pausa del campionato, ecco una 29^ giornata all’insegna della sfida tra Inter e Napoli che nelle previsioni della vigilia avrebbe dovuto rappresentare una tappa fondamentale in chiave scudetto e che invece, classifica alla mano, sancirà semplicemente il passaggio di consegna tra le due formazioni, indipendentemente dall’esito della gara. Accesissima però la lotta per i piazzamenti europei e quella per la permanenza. Esaminiamoli tutti in chiave Fantacalcio.

EMPOLI-BOLOGNA – La sfida del castellani apre la giornata e potrebbe anche rappresentare una sorpresa: i toscani hanno appena conosciuto la prima “mini crisi” di risultati dall’avvento in panchina di Nicola mentre il Bologna, reduce da 6 vittorie consecutive è stato superato dall’Inter a domicilio e contestualmente ha perso il suo uomo migliore; trattasi quindi di un test pesante per capire quanto gli uomini di Motta siano in grado di reagire alle avversità. Tra i toscani spazio quindi a Niang e Zurkowski con Cambiaghi e Marin di scorta mentre per gli ospiti saranno Orsolini, Ferguson e Fabbian i punti di forza. Carte a sorpresa Odgaard e Moro. Per la porta potrebbero essere appetibili sia Caprile sia Skorupski

Sabato alle 15.00 due incontri. In MONZA-CAGLIARI consigliamo Mota, Colpani e Pessina per andare sul sicuro tra i brianzoli, Gagliardini e Birindelli per sorprendere. Nel Cagliari meritano un posto Shomurodov, Lapadula e Gaetano, ma pure Viola e Zappa potrebbero esservi utili. Nello scontro tra UDINESE e TORINO invece puntiamo dritti su Lucca, Pereyra e Lovric in casa friulana, su Buongiorno, Zapata e Sabria tra gli ospiti. Possibili sorprese: Giannetti, Kamara, Vlasic e Pellegri.

Sempre sabato ma alle 18.00 sarà la volta di SALERNITANA -LECCE. Sulla carta si tratterebbe di una sfida salvezza ma credere ancora nel “miracolo” granata ci appare ormai utopistico. Punti pesanti quindi per i giallorossi, appena affidati a Gotti, che per conquistarli si affideranno a Sansone, Krstovic, e Oudin. Possibili alternative Baschirotto e Piccoli. Nella formazione di casa contiamo ancora su Candreva, Tchaouna e Zanoli. Falcone e Ochoa buone opzioni in ottica modificatore.

Chiude la seconda frazione del ventinovesimo turno il derby regionale tra il FROSINONE e la squassata LAZIO nelle mani provvisorie di Martusciello; i ciociari, alla disperata ricerca di punti salvezza saranno Soulé, Cheddira e Brescianini i punti di forza; nei capitolini alla caccia di riscatto Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. Opzioni valide anche Kaio Jorge, Mazzitelli. Guendouzi e Castellanos.

Domenica a pranzo JUVENTUS-GENOA, gara ricca di spunti. Per Allegri puntiamo su Bremer, Rabiot e Vlahovic. In alternativa o aggiunta Chiesa, Locatelli e Yldiz. Per Gilardino invece Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui, senza lasciare troppo in disparte Messias e Vitinha.

Alle 15 VERONA-MILAN, un appuntamento che in casa rossonera rievoca lontani ricordi non proprio piacevoli. Per l’ottimo baroni saranno importanti le gesta di Noslin Folorunsho e Suslov mentre per Pioli le carte principali riporteranno l’effige di Leao, Giroud e Pulisic. Opzioni alternative per Cabal, Lazovic, Hernandez e Jovic.

Alle 18.00 ATALANTA -FIORENTINA, match importantissimo per la conquista di un posto in Europa: gli orobici affilano le armi che rispondono ai nomi di Lookman, De Ketelaere e Koopmeiners; Italiano proverà a rispondere con Beltran, Belotti e Gonzalez. A sorpresa, ma non troppo, potrebbero anche lasciare il segnio elementi come Ruggeri, Holm, Quarta e Biraghi.

Sempre alle 18.00 ci sarà anche ROMA-SASSUOLO. I lanciatissimi giallorossi attendono conferme positive da Lukaku, Dybala e Pellegrini mentre i neroverdi proveranno ad arginarli con Pinamonti, Laurientè e l’ex Defrel. Aggiungiamo anche Cristante, Angelino, Racic ed un altro ex: Volpato. Svilar è più di un opzione per la vostra porta.

La giornata si concluderà domenica sera alle 20.45 con la sfida clou tra INTER e NAPOLI. Inzaghi proverà a lenire la delusione europea grazie a Lautaro, Thuram, Dimarco e Calhanoglu. Calzona tenterà altrettanto contrapponendo Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Si possono inserire anche pavard, Frattesi, Raspadori e Simeone.