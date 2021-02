La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 24esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

La giornata di campionato alle porte sarà condizionata oltre che dalla stanchezza e fisica e nervosa accumulata dalle nostre squadra in Europa, anche dal rinvio di Torino-Sassuolo a causa dei numerosi casi di covid-19 all’interno della squadra granata. Il match è stato ufficialmente posticipato al 17 marzo (ore 15:00) da parte della Lega Serie A.

Ogni Lega Fantacalcio in base al proprio regolamento deciderà come agire. In linea di massima in casi come questi si opta per il 6 d’ufficio, che in alcune circostanze può risultare decisamente utile. Vediamo invece quali potrebbero essere gli elementi capaci di portare più bonus possibili in base agli incroci proposti dalla 24esima giornata di Serie A.

TOP UNDICI (4-3-3): Handanovic, Darmian, Godin, Koulibaly, Biraghi, Milinkovic Savic, Calhanoglu, Barella, Lukaku, Immobile, Insigne.

Panchina top

Portieri: Meret, Reina, Musso, Dragowski, Cragno.

Difensori: Skriniar, Maksimovic, Milenkovic, Acerbi, Yoshida, Romero, Gagliolo, Rodrigo Becao, Maehle.

Centrocampisti: Luis Alberto, Tonali, Kessiè, Veretout, Eriksen, Pessina, Chiesa, Zaccagni, Politano, Zielinski, Nainggolan, De Paul.

Attaccanti: Nzola, Correa, Cornelius, Muriel, Keita, Ibrahimovic, Lautaro Martinez, Pavoletti, Messias, Vlahovic.

Fantacalcio: la flop undici della 24esima giornata di Serie A

Dall’altra parte non è semplice individuare i flop. Ci sono infatti molti match aperti a qualsiasi soluzioni con giocatori che potrebbero portare benefici ai propri fantallenatori. L’altra faccia della medaglia vede però quei calciatori che potrebbero potenzialmente commettere degli errori e di conseguenza rappresenterebbero dei malus per coloro che decidono di schierarli.

FLOP UNDICI (4-4-2): Perin, Masiello, Caldirola, Osorio, Spinazzola, Tameze, Zajc, Pulgar, Ekdal, Ounas, Ribery.

Panchina flop

Portieri: Pau Lopez, Donnarumma, Skorupski, Silvestri, Montipò, Cordaz.

Difensori: Hoedt, Soumaoro, Gunter, Vignali, Gosens, Musacchio, Bruno Peres, Mario Rui, Luperto.

Centrocampisti: Vulic, Marin, Radovanovic, Lucas Leiva, Svanberg, De Roon, Amrabat, Ionita, Pellegrini Lo, Rabiot.

Attaccanti: Di Carmine, Quagliarella, Barrow, Lasagna, Okaka, Ilicic, Osimhen, Karamoh.