La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 35esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

La Serie A non conosce soste ed è pronta per il gran finale. La 35esima giornata si preannuncia ricca di sorprese e soprattutto molto importante per le sorti dei Fantallenatori, che dovranno rinunciare a qualche pezzo pregiato e sperare che la maggior parte dei componenti della propria rosa non risentano delle fatiche di una stagione che ha avuto rarissimi momenti di sosta.

Scopriamo subito quali calciatori con tanto di 5 riserve intercambiabili per ogni ruolo propone Sportpaper.it per il turno in programma nel weekend dal 7 al 9 maggio 2021.

TOP UNDICI (4-3-3): Handanovic, Hateboer, Glik, Skriniar, Zappacosta, Pessina, Milinkovic Savic, De Paul, Duvan Zapata, Lautaro Martinez, Borja Mayoral.

Panchina top

Portieri: Musso, Meret, Perin, Sportiello, Consigli.

Difensori: G.Ferrari, Acerbi, Ibanez, De Vrij, Goldaniga.

Centrocampisti: Maggiore, Chiesa, Viola, Malinovskyi, Zielinski.

Attaccanti: Immobile, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku, Insigne.

Fantacalcio: la flop undici della 35esima giornata di Serie A

Alla luce del raggiungimento degli obiettivi finali, diventa quasi più importante capire chi escludere dal proprio assetto, perché ora come non mia bisogna mettere in cascina punti, anche sporchi se necessari. Quindi chi non ha una buona media voti o non è troppo avvezzo al goal o all’assist non è bene accetto. Cerchiamo di capire chi potrebbero essere i giocatori da evitare in vista della 35essima giornata di Serie A.

FLOP UNDICI (4-4-2): Cordaz, Gagliolo, Golemic, Matinez Quarta, Gunter, Grassi, Rabiot Walace, Thorsby, Piccoli, Cornelius.

Panchina flop

Portieri: Montipò, Provedel, Donnarumma, Reina, Sirigu.

Difensori: Radu, Fazio, Singo, Di Marco, Biraschi, Chiriches.

Centrocampisti: Zajc, Cigarini, Duncan, Rincon, Pulgar.

Attaccanti: Ribery, Lasagna, Okaka, Gabbiadini, Ounas.