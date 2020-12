Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A, chi schierare in attacco

I consigli di Fantacalcio validi per la decima giornata di Serie A. Su quali attaccanti è meglio puntare e quali invece è meglio evitare di schierare

I bonus degli attaccanti sono decisivi nella lunga cavalcata del Fantacalcio. Perdersene il meno possibile può aiutare a rimanere in alto e a concorrere per i primi posti della propria Lega.

Finora il più deludente tra i big è stato Dybala. Ancora a secco in campionato (mai successo prima d’ora) può approfittare dell’assenza di Morata (squalificato per due turni) per ritrovare lo smalto dello scorso anno. Il derby con il Torino lo ha visto spesso protagonista. Chissà se non possa essere l’occasione giusta per tornare a splendere.

Lukaku e Immobile sono i top di cui non si può mai fare meno. Segnano contro ogni avversario e sono rigoristi. Bologna e Spezia possono essere altre vittime dei due bomber di Inter e Lazio. Per i nerazzurri attenzione a Sanchez. Qualora dovesse partire titolare sarebbe assolutamente da schierare.

Udinese-Atalanta è la sfida dei grandi ex Zapata e Muriel. Si sono lasciati in maniera differente con la piazza friulana, ma entrambi hanno l’hanno spesso trafitta. Grande attesa per Dzeko che dopo lo stop forzato non ha ancora lasciato il segno. All’Olimpico contro il Sassuolo ci sono tutti i presupposti per ottenere quanto meno un +3 da parte sua. Un discorso molto simile potrebbe riguardare Cornelius. Il danese vuole lasciare il segno nel match casalingo con il Benevento.

La Fiorentina è chiamata alla riscossa. La situazione di classifica inizia a diventare preoccupante. Nello scontro diretto con il Genoa Vlahovic e Ribery hanno il “dovere” di risollevare la viola a suon di goal.

Chiude la rassegna dei top una possibile sorpresa di giornata. Nzola dello Spezia sta dimostrando un gran stato di forma nelle ultime giornate e contro la Lazio che qualche goal lo prende non è da escludere che possa andare a segno.

Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A, i possibili attaccanti flop

A fronte di così tanti top non ci sono poi così tanti flop. Probabilmente non è la giornata migliore per il gallo Belotti. La Juventus allo Stadium ha quasi sempre lasciato le briciole ai granata e l’ex Palermo ne ha spesso risentito.

Sicuramente tra coloro su cui è meglio non puntare ci sono i vari Simy, Palacio e Scamacca, attesi da avversari tosti contro cui potrebbero avere molte difficoltà a trovare la via delle rete.

A gran sorpresa tra gli sconsigliati c’è Quagliarella. L’attenta difesa del Milan non è di buon auspicio per l’attaccante di Castellammare di Stabia, che stavolta potrebbe anche fermarsi.

Dopo l’exploit sul campo della Lazio non sembra esserci spazio per ulteriori sogni di gloria per Pussetto e Forestieri. L’Atalanta fuori casa è un avversario ostico.