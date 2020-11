Fantacalcio, consigli nona giornata Serie A, chi schierare in attacco

I consigli di Fantacalcio validi per la nona giornata di Serie A. Quali attaccanti bisogna schierare, quali invece è meglio evitare

Chi sono i bomber in grado di fare la differenza nella nona giornata di Serie A? Per i fortunati fantallenatori che possono vantarlo in rosa, la prima scelta è senz’altro Immobile.

Ciro is on fire. Dopo i goal con Crotone e Zenit San Pietroburgo, la scarpa d’oro vuole coronare la sua settimana di gloria timbrando il cartellino anche contro l’Udinese.

Morata e Ronaldo a Benevento vogliono continuare ad aggiornare il loro score positivo. Occhio però a Dybala, che finora è rimasto a secco. La Joya vuole sbloccarsi in campionato e riprendere il feeling con il goal palesato lo scorso anno.

Atalanta-Verona sembra essere la volta buona per il ritorno al +3 di Duvan Zapata, probabilmente uno dei centravanti più deludenti fino a questo momento.

Attenzione all’attacco del Bologna. Barrow e Orsolini in particolar modo sono sembrati in gran forma e al Dall’Ara contro il Crotone si candidano come possibili marcatori.

Joao Pedro è l’usato sicuro, anche se lo Spezia in difesa regge piuttosto bene. Zaza dopo il goal a San Siro vuole riprendersi definitivamente il Torino e contro la Sampdoria si candida ad essere il terminale offensivo di spicco dei granata.

Alle volte può tornare utile anche la cabala. Mertens ha sempre avuto un certo feeling con la Roma. Segnerà anche stavolta contro i giallorossi? La possibilità c’è, vediamo chi avrà il coraggio di puntare su di lui.

Da tenere sott’occhio Scamacca. L’attaccante dell’Under 21 è in stato di grazia e cerca goal pesanti nello scontro salvezza con il Parma per permettere al Genoa di risalire in classifica.

Fantacalcio, consigli nona giornata Serie A, attaccanti da evitare

Nel limbo di coloro che sono più out che in c’è Dzeko. Il bosniaco si riprenderà il suo posto nell’attacco della Roma. Dopo diverse settimane lontano dal campo e in casa del Napoli desideroso di riscatto, non sembra la miglior cartuccia da sparare.

Passando a coloro che è meglio evitare di schierare tra i grandi bomber il primo nome che balza alla mente è quello di Ciccio Caputo del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale non è ancora in piena forma e potrebbe anche non recuperare o partire dalla panchina.

Di Carmine avrà il compito di sostituire Kalinic nell’attacco del Verona. L’Atalanta galvanizzata dal successo di Anfield Road però non appare un avversario contro cui poter esultare molto.

A sorpresa tra i flop anche Quagliarella. Il Torino baderà molto a non scoprirsi visti pochi punti racimolati finora e il grande ex rischia di rimanere all’asciutto.

Meglio evitare anche Lapadula e Caprari del Benevento e Pussetto ed Okaka dell’Udinese. Affrontano match proibitivi contro Lazio e Juventus e sicuramente ogni fantallenatore può vantare delle soluzioni migliori.