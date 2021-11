Fantacalcio, i consigli per la quattordicesima giornata di A

Al via la 14a giornata di A, ecco i consigli su chi schierare e chi evitare nella vostra fantaformazione, partita per partita: (per i ruoli facciamo riferimento al metodo classico):



Cagliari-Salernitana

La giornata si apre con una delicatissima sfida salvezza al Sant’Elia, con i sardi che non possono fallire se vogliono rientrare quanto prima nel discorso salvezza. Gli uomini di Colantuono cercheranno al contempo di dare battaglia ed ottenere punti su un campo alla loro portata. Intoccabili Joao Pedro e Keita tra i padroni di casa, mentre tra gli ospiti Ribery, e Kastanos si aggiungono alla lunga lista degli indisponibili: Bonazzoli e Djuric proveranno a non far rimpiangere il francese. Crediamo nel segno 1, giusto dare fiducia a Cragno, finora uno dei migliori. Bonazzoli e Bellanove le possibili sorprese.

Consigliati: Cragno, Joao Pedro, Keita

Sconsigliati: Belec, Di Tacchio, Gyomber

Scommesse: Bellanova, Bonazzoli





Empoli-Fiorentina

Al Castellani va in scena il derby toscano, con i padroni di casa reduci dalla beffarda trasferta veronese che attendono i gasatissimi viola, sulle ali dell’entusiasmo dopo il pirotecnico 4-3 contro il Milan. Vlahovic, attuale capocannoniere, va ovviamente schierato senza il minimo dubbio. Fortemente consigliato anche il ritrovato Saponara, mentre Pinamonti sembra il più pericoloso degli avanti empolesi, anche perché rigorista. Zurkowski, che sta scalando posizioni nelle gerarchie di Andreazzoli, può far male con i suoi tiri da fuori. Bonaventura e Castrovilli non sembrano al top, se si ha scelta meglio non schierarli.

Consigliati: Pinamonti, Saponara, Vlahovic

Sconsigliati: Bonaventura, Castrovilli, Vicario

Scommesse: Odriozola, Zurkowski





Sampdoria-Verona

Sabato alle 15 i blucerchiati di D’Aversa cercheranno di dare continuità alla vittoria in trasferta ottenuta contro la Salernitana domenica scorsa, ma avranno di fronte il Verona di Tudor, ovvero una delle compagini più in forma del campionato. Si prevede una partita ricca di gol e ammonizioni, meglio evitare dunque i portieri e gli affezionati del cartellino come Dawidowicz e Veloso. Intoccabili Barak e Simeone tra i gialloblu, mentre Candreva è l’uomo più in forma dei padroni di casa. Occhio a Quagliarella: potrebbe finalmente tornare al gol.

Consigliati: Barak, Candreva, Simeone

Sconsigliati: Bereszinski, Dawidowicz, Veloso

Scommesse: Lazovic, Quagliarella





Juventus-Atalanta

Sabato alle 18 c’è uno degli appuntamenti clou della giornata, lo scontro Champions tra Allegri e Gasperini. Entrambi vogliono i 3 punti, sia per continuare a sperare nella rimonta scudetto che per la lotta per il quarto posto. I bianconeri vorranno riscattare la figuraccia rimediata in Champions, i bergamaschi però non hanno intenzione di fare la vittima sacrificale. Gasperini non avrà Zappacosta, uno degli uomini più in forma, e potrebbe essere un’assenza decisiva visto che anche Gosens non è ancora al meglio. Crediamo che la Juventus non si farà battere tra le mura amiche, dunque fiducia al rientrante Dybala e ad un Chiesa in cerca di riscatto. Zapata e Malinovski gli uomini più pericolosi tra i nerazzurri. Da evitare? Pezzella tra gli atalantini e Rabiot (evanescente a Londra) tra gli uomini di casa.

Consigliati: Chiesa, Dybala, Zapata

Sconsigliati: Musso, Pezzella, Rabiot

Scommesse: McKennie, Malinovski





Venezia-Inter

Il Venezia di Zanetti, sempre più rivelazione dopo aver sbancato anche il Dall’Ara, attende i campioni d’Italia al Penzo, in gran forma e al top dell’autostima dopo aver battuto il Napoli e lo Shakhtar, centrando così finalmente la qualificazione agli ottavi di Champions. I nerazzurri sembrano in formissima, e non dovrebbero avere problemi a portare a casa il bottino pieno, sebbene il Venezia abbia dimostrato di non essere affatto una squadra materasso. Martinez e Dzeko vanno schierati senza timore, così come Calhanoglu che sui calci piazzati continua a regalare bonus. Meglio evitare Busio e Vidal (a forte rischio giallo), mentre nei veneti l’uomo da tenere d’occhio è ormai Okereke.

Consigliati: Calhanoglu, Dzeko, L.Martinez

Sconsigliati: Busio, Romero, Vidal

Scommesse: Darmian, Okereke

Udinese-Genoa

Il lunch match di domenica è un interessante Gotti vs Shevchenko, con i padroni di casa che vogliono vincere per issarsi verso le zone tranquille della classifica, ed i blucerchiati alla ricerca di punti salvezza. L’ucraino però ha una squadra incerottata, e dovrà ancora fare a meno dei suoi uomini migliori (Caicedo, Criscito e Destro), ragion per cui sarà molto difficile uscire imbattuti dalla Dacia Arena. Beto vuole tornare al gol, e Deulofeu è pronto ad assisterlo, mentre tra i genoani gli uomini più pericolosi sono l’esperto Pandev ed il giovane Bianchi. Sturaro e Walace sono più propensi al malus che al bonus: meglio accantonarli.

Consigliati: Beto, Deulofeu, Pandev

Sconsigliati: Masiello, Sturaro, Walace

Scommesse: Bianchi, Pereyra





Spezia-Bologna

Al Picco si affrontano due squadre reduci da due sconfitte dolorose, ed entrambe vorranno riscattarsi: si prevede dunque una partita spigolosa, non per forza ricca di gol. Thiago Motta dovrà fare a meno di Gyasi (squalificato), mentre Mihajlovic potrebbe rilanciare Orsolini. Arnautovic e Barrow non si toccano tra i bolognesi, mentre Nzola si è finalmente sbloccato, giusto dargli fiducia. Le sorprese? Svanberg tra gli ospiti e Kovalenko tra i padroni di casa. Inoltre meglio lasciare fuori un Provedel apparso in difficoltà e un Nikolaou troppo aggressivo.

Consigliati: Arnautovic, Barrow, Nzola

Sconsigliati: Nikolaou, Provedel, Soumaoro

Scommesse: Kovalenko, Svanberg





Milan-Sassuolo

Gli uomini di Pioli, dopo la grande vittoria in Champions sul campo dell’Atletico Madrid, vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, ma dovranno vedersela contro un Sassuolo spesso bestia nera dei rossoneri negli ultimi anni. Si allunga la lista degli indisponibili tra le fila rossonere: Giroud non sarà a disposizione. Anche Tomori è ancora in dubbio, ed ecco allora che la velocità di Traorè e Berardi potrebbero creare problemi a Pioli, che punta tutto su Ibra e sulla ritrovata verve di Diaz, apparso in crescita. Messias ha stupito in Europa, chissà che non si ripeta in campionato. Da evitare? Tatarusanu è apparso molto incerto contro la Fiorentina, mentre Magnanelli, dato per titolare, non sembra adatto al ritmo della partita.

Consigliati: Berardi, Diaz, Ibrahimovic

Sconsigliati: Magnanelli, Tatarusanu, Toljan

Scommesse: Messias, Traorè





Roma-Torino

Sfida durissima per Mourinho, reduce dal roboante 4-0 in Conference League, trascinati da un ritrovato Zaniolo. Il Torino di Juric è però squadra molto fisica ed aggressiva, che ha creato problemi a tutte le grandi quest’anno: non sarà semplice per i giallorossi centrare i tre punti. Zaniolo sembra finalmente ritrovato, ed El Shaarawy continua a sembrare in ottima forma. Abraham invece ancora non convince del tutto e si troverà di fronte un Bremer sempre più sicuro. Il Torino in trasferta ha segnato molto poco, anche Belotti quindi non sembra garantire bonus. Brekalo il più pericoloso tra i granata.

Consigliati: Brekalo, El Shaarawy, Zaniolo

Sconsigliati: Abraham, Belotti, Linetty

Scommesse: Bremer, Mancini





Napoli-Lazio

Spalletti vuole cancellare una settimana da incubo, con due sconfitte consecutive tra campionato e coppa, e dovrà fare i conti con varie assenze, su tutte quelle di Osimehn ed Anguissa, l’uomo più in forma del centrocampo azzurro. La Lazio di Sarri invece dopo essersi garantita almeno gli spareggi in Europa League vuole ritornare a far punti in campionato, con Immobile pronto al rientro. Elmas e Lozano sembrano in palla tra le fila di casa, mentre oltre alla garanzia Immobile tra gli ospiti occhio a Milinkovic: la sua fisicità può essere un problema data l’assenza di Anguissa. Mario Rui continua a sembrare l’anello debole dei napoletani, così come Hysaj tra i laziali.

Consigliati: Elmas, Immobile, Lozano

Sconsigliati: Hysaj, Mario Rui, Petagna

Scommesse: Milinkovic, Zielinski