Fantacalcio, le formazioni titolari delle squadre di Serie A | Consigli per fantallenatori

Consigli per il fantacalcio

FANTACALCIO | Sei un fantallenatore? Il calciomercato di riparazione cambia le carte in tavola, come correre ai ripari. Vediamo squadra per squadra le formazioni della Serie A per non sbagliare le scelte per la nostra fantaformazione:

Atalanta formazione tipo

(3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Nota: Scalvini al momento è infortunato.

Bologna formazione tipo

(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Castro.

Nota: Orsolini e Ferguson sono al momento infortunati.

Cagliari formazione tipo

(4-2-3-1): CAPRILE; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

Como formazione tipo

(4-2-3-1): BUTEZ, Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, CAQUERET; DIAO, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Nota: Van der Brempt, Kempf, Moreno e Sergi Roberto sono al momento infortunati.

Empoli formazione tipo

(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

Nota: al momento Viti è infortunato.

Fiorentina formazione tipo

(4-4-1-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; FOLORUNSHO, Adli, FAGIOLI, Beltran; Gudmundsson; Kean.

Nota: al momento Cataldi è infortunato

Genoa formazione tipo

(4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Messias, Pinamonti, Vitinha.

Inter formazione tipo

(3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Juventus formazione tipo

(4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, VEIGA; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Yildiz, KOLO MUANI, Gonzalez.

Nota: al momento Kalulu è infortunato.

Lazio formazione tipo

(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Nota: al momento Lazzari e Nuno Tavares sono infortunati.

Lecce formazione tipo

(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Pierret; Pierotti, Krstovic, Morente.

Milan formazione tipo

(4-4-2): Maignan; WALKER, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; GIMENEZ, JOAO FELIX.

Monza formazione tipo

(3-5-2): Turati; PALACIOS, Izzo, Carboni; Pereira, Ciurria, Bianco, URBANSKI, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, GANVOULA.

Napoli formazione tipo

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres.

Nota: al momento Olivera è infortunato.

Parma formazione tipo

(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, VOGLIACCO, Valenti, Valeri; Bernabè, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; DJURIC.

Nota: al momento Man ed Hernani sono infortunati.

Roma formazione tipo

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; RENSCH, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk

Torino formazione tipo

(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, BIRAGHI; Ricci, CASADEI; ELMAS, Vlasic, Karamoh; Adams.

Udinese formazione tipo

(3-5-2): Sava; SOLET, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

Nota: Giannetti è al momento infortunato.

Venezia formazione tipo

(3-5-2): RADU, Sverko, Idzes, CANDÈ; ZERBIN, PEREZ, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, FILA.

Nota: Sverko è al momento infortunato

Verona formazione tipo

(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt.

Nota: al momento Tengstedt è infortunato.