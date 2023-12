Giovedì 14 dicembre alle 18:45 andrà in scena, allo stadio Groupama Arena di Budapest, l’ultima partita della Fiorentina nei gironi di Conference League. I toscani affronteranno gli ungheresi del Ferencvaros nel match valido per il primo posto non girone. Ai ragazzi allenati da Vincenzo Italiano basta anche il pareggio per mantenere il primo posto in classifica. La partita sarà trasmessa da DAZN. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Sport MAX (canale 204 del decoder) e su Sky Sport (ch. 253), sull’app di NOW TV previo abbonamento e in diretta su DAZN

Ferencvaros-Fiorentina: le probabili formazioni

FERENCVAROS(4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traoré; Pesic.

FIORENTINA(4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Beltran.