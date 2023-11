Sfida importantissima per il cammino della Lazio in UEFA Champions League quella Feyenoord e Atlético Madrid, in programma martedì alle 21 allo stadio Feijenoord di Rotterdam. Vero e proprio scontro diretto per la qualificazione al prossimo turno: spagnoli, a quota 8, comandano il gruppo, seguiti dai biancocelesti, a 7, a dagli olandesi a 6. I padroni di casa hanno perso l’ultima gara disputata all’Olimpico proprio contro la Lazio; i Colchoneros di Simeone, diversamente, hanno sconfitto agevolmente il Celtic, fanalino di coda del girone. La gara d’andata, disputata lo scorso 4 ottobre, è terminata 3-2 per l’Atlético Madrid. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (254); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez. All. Slot.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.