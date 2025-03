Feyenoord-Inter, Inzaghi effetto sorpresa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Inzaghi testa Bastoni quinto a sinistra nell’andata degli ottavi, van Persie ancora in emergenzaQuesta sera si completa il quadro delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Tocca all’Inter di Simone Inzaghi portare in alto la bandiera italiana, infatti è l’unica italiana rimasta in Champions, importante anche a livello ranking. La formazione di Inzaghi sfiderà il Feyenoord di Robin van Persie in trasferta in Olanda.

Feyenoord-Inter, probabili formazioni

I nerazzurri confermano Martinez in porta e testano Bastoni come esterno a centrocampo. Alessandro Bastoni come quinto di centrocampo a sinistra (assenti Dimarco, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski). Dumfries partirà titolare sulla destra, con Pavard, de Vrij e Acerbi dietro. Novità in mezzo con Asllani e Zielinski, restano in panchina Calhanoglu e Mkhitaryan. Infine, in attacco, sicuramente la coppia Lautaro-Thuram.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão. All. Van Persie.n

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez, Thuram. All: Inzaghi.

Dove vedere

La partita tra Feyenoord e Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la gara di Champions League sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Per vedere la partita Feyenoord-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di Amazon Prima Video tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.