Feyenoord Lazio, risultato, tabellino e highlights del match

Il Feyenoord supera per 3-1 la Lazio allo stadio ‘De Kuip’ di Rotterdam per la gara valida per la terza giornata del Gruppo E di Champions League. Nel primo tempo a segno Gimenez al 31′ e Zerrouki al 46′, nelal ripresa ancora Gimenez al 74′ e rete dei biancocelesti con Pedro su Rigore all’85. Con questo successo gli olandesi scavalcano in classifica i biancocelesti portandosi a 6 punti mentre la Lazio resta ferma a 4.

Il tabellino

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop (1’st Lopez), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki (44’st Lingr), Q. Timber; Stengs (32’st Ivanusec), Giménez (32’st Ueda), Paixão (25’st Jahanbakhsh). A disposizione: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Dilrosun, Van Den Belt, Milambo. Allenatore: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (1’st Lazzari); Vecino (32’st Cataldi), Rovella (1’st Guendouzi), Luis Alberto; Felipe Anderson (21’st Pedro), Immobile (10’st Castellanos), Zaccagni. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Patric, Pellegrini, Kamada, Isaksen. Allenatore: Sarri.

Reti: 31’pt Gimenez(F), 45 2’st Zerrouki(F), 29’st Gimenez(F), 37’st rig. Pedro (L)

Ammonizioni: Rovella (L), Nieuwkoop (F), Gimenez (F), Casale (L), Lopez (F), Hartman (F), Romagnoli (L), Vecino (L), Zaccagni (L), Guendonzi (L), Castellanos (L), Geertruidra (F)

Recupero: 3’pt, 6’st

FEYENOORD LAZIO HIGHLIGHTS