Feyenoord-Roma, brutte notizie per Slot: Bijlow salta il doppio confronto coi giallorossi

Il portiere non sarà disponibile per la squadra olandese, impegnata contro la Roma di De Rossi

Come spiegato dal comunicato del Feyenoord, Justin Bijlow. Brutta notizia per l’allenatore olandese, che non avrà il portiere nel doppio confronto con la Roma.

Bijlow salta la Roma: il comunicato

“L’infortunio al polpaccio riportato da Justin Bijlow domenica scorsa richiede circa otto settimane di recupero – si legge nella nota del club olandese -.

Il 26enne portiere si è infortunato domenica scorsa nel primo tempo della partita in trasferta contro l’AZ ed è stato sostituito da Timon Wellenreuther prima dell’intervallo. Il Feyenoord ha vinto 0-1 la trasferta contro l’AZ, che mercoledì sera sarà nuovamente avversario al De Kuip nei quarti di finale della KNVB Cup”.