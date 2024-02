Feyenoord-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Andata dei play-off di UEFA Europa League. Ennesima sfida tra Feyenoord e Roma, dopo la finale di Conference League e la sfida in Europa League della passata stagione. Olandesi retrocessi dalla Champions League dopo il terzo posto, alle spalle proprio dell’altra romana, la Lazio, E. Diversamente, la Roma ha chiuso in seconda posizione il Gruppo G di Europa League, a due lunghezze dalla Slavia Praga. Il match, in programma giovedì alle 18.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma:

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez. All. Slot.

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.