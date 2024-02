Feyenoord-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Nel panorama europeo del calcio, l’attesa sfida degli ottavi di finale della UEFA Europa League tra il Feyenoord e l’AS Roma rappresenta un incontro di rilievo, con implicazioni significative per entrambe le squadre. Questo scontro, previsto per giovedì 15 febbraio 2024, vedrà due club con storie e ambizioni distinte confrontarsi in un contesto che promette spettacolo e tensione. Il Feyenoord, una delle squadre più in forma del momento, cerca di continuare il proprio percorso vincente nel prestigioso torneo europeo, puntando a sfruttare l’energia di casa al De Kuip. La Roma, dal canto suo, mira a riscattarsi dalle recenti difficoltà e a dimostrare la propria forza anche lontano dai confini nazionali, nonostante le recenti sfide affrontate in Serie A. Con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno, questo match si prospetta come un duello imperdibile per i fan del calcio internazionale​​​​.

Feyenoord-Roma, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Feyenoord è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 2.10 su Snai e 2.15 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.40 mentre una vittoria della Roma (segno 2) si trova anche quota 3.50. Ecco la comparazione quote di Feyenoord e Roma dei bookmakers: