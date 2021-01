FIFA 21, ecco il Team of the year : scopriamo i talenti scelti dalla community

Ecco la squadra completa del Team of the year su FIFA 21

FIFA 21 TOTY

Sono usciti ieri sera alle 19:00 i tanto attesi TOTY (Team of the year), che in questi giorni stavano aspettando tutti i tifosi del videogioco. Scopriamo insieme la squadra dell’anno:

MODULO (4-3-3).

In porta Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco che con i suoi compagni è riuscito a vincere la coppa dalle grandi orecchie che mancava dal 2013.

La difesa è composta da Trent Alexander Arnold, terzino forte, di spinta che è riuscito ad ammaliare Klopp. In questo momento il miglior terzino al mondo. Il primo difensore centrale è Virgil Van Dijk, difensore potente, fisico e leader dei Reds allenati da Jurgen Klopp. Secondo difensore centrale è uno se non il difensore più forte degl’ultimi 10 anni, Sergio Ramos, leader fuori e dentro il campo e che quest’anno a superato la quota di 100 reti segnate con la maglia dei Blancos. L’ultimo difensore è Alphonso Davis, terzino giovane, veloce, con grandi doti tecniche, ma il motivo principale per cui è degno di aver preso la carta TOTY e per cui si considera il terzino più forte in questo momento è per aver vinto la Champions League a soli 19 anni.

Il primo centrocampista fa sempre parte del Bayern Moonaco, Joshua Kimmich, giocatore duttile che può occupare la posizione di centrocampista e di terzino destro, uno dei tanti leader della squadra bavarese. Il secondo centrocampista è una sorpresa che, nell’ultimo anno ha incantato la tifoseria dei Red Devils, si chiama Bruno Fernandes, COC puro ma che nell’occorrenza può occupare il ruolo di mezza punta. Ultimo ma non per importanza, Kevin De Bruyne, miglior centrocampista al mondo indiscusso, che con i suoi passaggi filtranti ed i suoi colpi da biliardo è diventato il leader indiscusso del Manchester City.

Passiamo all’attacco. Il primo attaccante è Robert Lewandoski, punta pura che con ben 15 reti ha trascinato il suo Bayern alla vittoria della Champions. Secondo attaccante, il giovane Kylian Mbappe che ormai da tre anni di fila viene nominato TOTY. Tanta velocità, fisico, mentalità da vincente ma soprattutto carisma. L’ultimo attaccante del Team of the year è Cristiano Ronaldo. Che dire CR7, non ha di certo superato le aspettative richieste dai tifosi juventini ma, non mettere Cristiano Ronaldo in questa squadra sarebbe una follia.