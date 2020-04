Durante una diretta Instagram di Ronaldo ”il fenomeno” è intervenuto il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Nel corso dell’intervento Infantino si è espresso in merito al ritorno in campo e sull’eventuale proseguimento delle competizioni.

Queste le parole di Infantino

“Si tornerà a giocare quando i governi daranno l’ok, fino a quel momento si dovrà rimanere fermi, anche qualora fossero necessari molti mesi. Oggi il calcio non è importante quanto la salute, la priorità totale va alla salute delle persone. Nessuno si aspettava ciò che è successo e non eravamo pronti. Purtroppo si vedono immagini terribili. Il calcio non è più la priorità. Prima c’è la salute, fino a che c’è un rischio non si gioca. La situazione è seria. Quando sento le persone litigare, dico che bisogna iniziare quando si può. Forse luglio, agosto, non si sa. Dobbiamo soltanto prepararci per quando i governi ci daranno il via libera. Ma non è giusto per coloro che soffrono parlare di giocare: lo faremo quando si può. Restiamo sempre positivi”.