Finlandia-Danimarca, probabili formazioni e dove vederla

Sfida al vertice nel gruppo H

Match valido per il gruppo H delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Danimarca ospite della Finlandia. Sfida al vertice del girone: padroni di casa prima a 12 punti, con 4 vittorie e una sconfitta, ospiti secondi, a 10, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nella sfida d’andata, unica sconfitta della Finlandia nelle qualificazioni, la Danimarca si è imposta per 3-1, grazie alla tripletta dell’ex atalantino, Hojilund. L’incontro, in programma questo pomeriggio alle 18, sarà visibile su Sky Sport (canale 257), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

FINLANDIA (3-4-3): Hradecky; Hoskonen, Ivanov, Jensen; Alho, Kairinen, Schuller, Niskanen; Antman, Pohjenpalo, Pukki.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Andersen, Maehle; Jensen, Hojbjerg, Eriksen; Olsen, Hojlund, Poulsen.