Fiorentina-Aek Atene, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Fiorentina torna in campo per continuare il suo cammino in Conference League. Oggi, giovedì 27 novembre, i viola ospitano al Franchi l’Aek Atene nella quarta giornata della fase campionato. Il match Fiorentina-Aek Atene avrà fischio d’inizio oggi alle ore 21.

Fiorentina-Aek Atene, probabili formazioni

La Fiorentina di Vanoli, che appena arrivato sulla panchina dei toscani, ha conquistato fin qui 6 punti nel torneo europeo. La stagione europea sta andando molto meglio, con due vittorie consecutive prima di quella sconfitta in Germania, la Viola è tra le prime otto prima di questo turno. Vanoli deve sicuramente migliorare le prestazioni casalinghe della Fiorentina, che ha perso quattro delle ultime sette partite di questo tipo (1 vittoria, 2 pareggi), sebbene l’unica vittoria sia arrivata in questa competizione contro il Sigma Olomouc.

L’Aek Atene in Conference League è ferma a quota 4 punti in classifica. I greci, al momento, hanno il miglior attacco stagionale del girone unico, grazie soprattutto alla vittoria schiacciante contro l’Aberdeen per 6-0. Al Franchi cercano punti per avanzare in classifica e sognare di continuare nella competizione.

Fiorentina (3-4-1-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Kean, Piccoli

Aek Atene (4-2-3-1) Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic

Dove vedere Fiorentina-Aek

La partita di Conference League tra Fiorentina e Aek Atene sarà visibile su Sky Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.