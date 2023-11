Fiorentina-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Non recupera Beltran, Italiano si affida nuovamente a Nzola, autore del gol vittoria in Conference. Sulla trequarti c’è Bonaventura, supportato sui lati da Nico Gonzalez e Brekalo. A centrocampo, preferito a Mandragora, c’è Duncan accanto ad Arthur. Nessun dubbio in difesa: Milenkovic e Martinez Quarta centrali, con Parisi e Biraghi sulle fasce. Attacco rossoblù ancora in mano Zirkzee, davanti a Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. In mediana, invece, Motta si affida a Freuler con Aebischer. Reparto difensivo con Beukema, Calafiori, Posch e Lykogiannis.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.