Italiano valuta i due argentini Martinez Quarta e Gonzalez, in allerta Ikoné e Ranieri, pronti per un posto da titolari. Centrocampo affidato ad Arthur e Duncan. In attacco Nzola dal 1′, panchina per Beltran. In casa azzurra restano da monitorare le condizioni di Baldanzi, in ballottaggio con Kovalenko. In avanti Cancellieri accanto a Caputo.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.