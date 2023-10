Il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli chiude la nona giornata di Serie A. Viola, reduci da due vittorie consecutive contro Cagliari e Napoli, pronti a confermarsi nuovamente per mantenere il passo delle tre big ai vertici della classifica; dall’altra parte, l’Empoli, terzultimo, che ha ottenuto soltanto un pareggio nell’ultima sfida interna contro l’Udinese. L’ultimo precedente al Franchi, disputato a febbraio, è terminato 1-1 con reti di Cabral, per la Fiorentina, e Cambiaghi, per l’Empoli. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Cancellieri, Caputo. All. Andreazzoli.