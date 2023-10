La Supercoppa potrebbe subire alcuni cambiamenti, data la probabilità di perdere ben 2 partecipanti. Quest’edizione sarà la prima con il nuovo format, ma rischia di essere disputata senza il club campione d’Italia. Nella riunione della Lega di ieri, che ha ufficializzato lo slittamento del torneo di due settimane (semifinali il 21-22 gennaio, finale il 25), sono emersi i dubbi di Fiorentina e Napoli.

Supercoppa nel caos, ecco chi sostituirebbe Napoli e Fiorentina

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha espresso preoccupazione per il sovraccarico del calendario durante l’unico mese meno affollato di impegni, con l’anticipo dei quarti di finale della Coppa Italia e la rimodulazione delle partite della 19ª (6-7 gennaio) e 21ª giornata (17-18 gennaio per le squadre coinvolte nella Supercoppa italiana). Oltre a ciò, la situazione in Israele suscita preoccupazione, poiché De Laurentiis avrebbe chiesto di disputare la Supercoppa in Italia, tuttavia, questo si scontrerebbe con i contratti già firmati. Si sta discutendo la possibilità di una forte protesta da parte di Fiorentina e Napoli, che potrebbero persino rinunciare alla Supercoppa. In caso di forfait, ci sarebbero conseguenze sotto forma di sanzioni sportive e ammende. Milan e Atalanta, che seguono nelle classifiche di Serie A e Coppa Italia, potrebbero essere pronte a sostituire le squadre che rinunciano, accanto a Inter e Lazio.