Fiorentina-Genk, probabili formazioni e dove vederla

Nel gruppo F della Conference League è una lotta a tre per il passaggio del turno. Domani alle ore 21 la Fiorentina sfiderà il Genk tra le mura di casa in una sfida importantissima in ottica passaggio del turno. In un gruppo dove tutto è possibile, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà vincere per cercare di tenersi stretto il primato che vorrebbe dire passaggio del turno direttamente agli ottavi di finale evitando i playoff.

I viola vincendo sarebbero automaticamente passati al turno successivo, ma il primato non sarebbe ancora garantito. La squadra belga invece, a differenza della Fiorentina verrà a Firenze per fare risultato; dato che condivide lo stesso obiettivo e dista soltanto 2 punti. Il match, in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi, sarà trasmesso in tv da Sky Sport, Dazn e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Genk (4-2-3-1): Vandervoordt; Munoz, Cuesta, Sadick Aliu, Arteaga; Heynen, Hrosovsky; Paintsil, El Khannous, Bonsu Baah; Zeqiri. Allenatore: Wouter Vrancken