Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Solo la vittoria consentirebbe alla Fiorentina di restare in corsa per l’Europa ma affrontare una squadra rivelazione come il Genoa in mezzo alle due sfide di Conference non è cosa semplice. Il club viola non ha mai perso in casa in Serie A contro i rossoblu nell’era dei tre punti conquistando 9 vittorie e 7 pareggi. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 15 aprile alle ore 18:30.

Probabili formazioni Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Kouame; Beltrán. All. Italiano

GENOA (3-5-2): Jo. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino