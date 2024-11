Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Hellas Verona, le probabili formazioni

Dopo il passo falso in Conference League contro il Nicosia, la Fiorentina è pronta a tornare in campo per concentrarsi sul campionato. La squadra di Raffaele Palladino ospita domani alle 15 l’Hellas Verona, reduce dal successo per 3-2 contro la Roma, e dunque con il morale alle stelle. La partita contro i gialloblu è decisiva per la Fiorentina, che non può permettersi di sbagliare se vuole mantenere vive le proprie ambizioni di vertice e affrontare la sosta con un clima positivo.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Bove, Adli (o Richardson); Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Allenatore: Palladino

Nel 4-2-3-1 di Palladino, tornano i titolari, con De Gea confermato in porta. In difesa, Dodo e Gosens agiranno sulle fasce, con Ranieri e Comuzzo al centro. A centrocampo, Cataldi è ancora indisponibile, quindi Bove e Adli (o Richardson) comporranno il duo di mediana. Sulle fasce offensive, Sottil giocherà a sinistra, mentre Colpani occuperà la corsia destra. In attacco, con Gudmundsson ancora ai box, Beltran sarà il trequartista alle spalle di Kean, che si presenta come il centravanti titolare, dopo aver recuperato dai problemi fisici.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Belahyane; Duda, Belahyane (o Serdar); Lazovic, Kastanos (o Harroui), Suslov; Tengstedt.

Allenatore: Zanetti

L’Hellas Verona, reduce dalla vittoria contro la Roma, si schiererà con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Montipò, mentre la difesa sarà composta da Tchatchoua e Belahyane sulle fasce e Magnani e Coppola al centro. A centrocampo, Duda sarà affiancato da uno tra Belahyane (o Serdar), con il secondo leggermente favorito. Sulla trequarti, Kastanos (o Harroui) giocherà da trequartista, completando il reparto con Lazovic e Suslov. In attacco, il centravanti sarà Tengstedt.

Fiorentina-Hellas Verona, dove vederla in TV

La partita Fiorentina-Hellas Verona, con fischio d’inizio alle 15, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

La Fiorentina ha bisogno di una vittoria per continuare a sognare in grande, mentre il Verona arriva a Firenze con grande fiducia. Un match che promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.