In campo dal primo minuto Bisseck. La febbre di Zielinski non preoccupa.

Per la gara di recupero di Serie A Fiorentina-Inter, prevista per giovedì 6 febbraio, c’è un cambio di programma. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la truppa di Inzaghi stanotte dormirà a Coverciano e, quindi, ci sarà tempo e modo di svolgere la rifinitura domattina nel giorno della partita.

Fiorentina-Inter, Bisseck dal primo minuto

Simone Inzaghi per la sfida contro i Viola ha diversi giocatori in forse. Zielinski è stato colpito da una sindrome influenzale, ieri si è allenato a parte, ma molto probabilmente sarà a disposizione di Inzaghi per il match di domani a Firenze. Inoltre, possono essere schierati solo i calciatori che nella 14ª giornata erano già tra i tesserati: non potranno scendere in campo i giocatori acquistati nel mercato invernale. Al momento, l’unico indisponibile, oltre al terzo portiere Di Gennaro, resta Correa, fuori dalla Supercoppa di Riad.

Per quanto riguarda la probabile formazione, dal primo minuto di gioco dovrebbe rientrare Bisseck al posto di Pavard, il quale andrà a completare il reparto con Bastoni e De Vrij. L’unico cambiamento che mister Inzaghi dovrebbe apportare è quello nel reparto difensivo.