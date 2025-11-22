Fiorentina – Juventus 1-1: capolavori Kostic e Mandragora. Altro pareggio incolore per Spalletti

Fiorentina e Juventus si ritrovano dopo la sfida vinta al Franchi per 3-0 dello scorso marzo da parte della Viola che costò la panchina a Thiago Motta. Le due squadre danno vita a un primo tempo molto tattico e poco esaltante dove il gioco viene sospeso per qualche minuto per via dei cori razziali dei tifosi della Fiorentina nei confronti dell’ex Vlahovic. Il serbo al 17′ si procura un rigore che Doveri, dopo averlo fischiato in campo, lo toglie con l’aiuto del Var per la reciproca trattenuta tra Vlahovic e Pablo Marì. Circa otto minuti più tardi Kean punta Koopmeiners e da posizione defilata colpisce in pieno la traversa col destro. La grande occasione per sbloccarla però ce l’ha anche il 9 della Juve che vince il duello fisico con Pablo Marì e si invola verso la porta avversaria dove salta De Gea ma non riesce a inquadrare la porta anche per il tocco precedente di Pongracic che gli sporca il pallone. Nel finale di primo tempo Kostic da fuori area pesca il jolly con un gran mancino sul secondo palo e fa 0-1.

Termina 1-1 il match del Franchi

Passano meno di tre minuti dall’inizio del secondo tempo e Mandragora sforna un super gol col sinistro dai 25 metri all’incrocio dei pali. Due interventi dei portieri, uno su Kean e l’altro su McKennie, tengono in parità il match con due squadre che conquistano un punto in una partita che ha mostrato tutti i limiti da una parte e dell’altra.

Tabellino del match

Reti: 45+5′ Kostic, 48′ Mandragora

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri (82′ Viti); Dodo (46′ Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (60′ Ndour), Parisi (69′ Kouadio); Kean, Piccoli (60′ Gudmundsson). All. Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (76′ Conceiçao), Locatelli, Thuram (66′ Miretti), Kostic (66′ Cabal); McKennie, Yildiz (88′ Openda); Vlahovic (88′ David). All. Spalletti

Ammoniti: 7′ Fagioli, 42′ McKennie, 84′ Mandragora, 84′ Cabal, 87′ Parisi, 93′ Miretti