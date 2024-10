Fiorentina-Milan, le scelte di Palladino e Fonseca: le formazioni

Rossoneri in trasferta in casa dei viola. In campo alle 20.45.

Il Milan affronta i viola al Franchi. Rossoneri con Tomori e Gabbia al centro, sostenuti da Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. In mezzo al campo Fofana e Reijnders. Sulla trequarti Morata, coadiuvato da Pulisic e Leão. In avanti c’è Abraham. Nella Fiorentina stesso modulo. Titolare Comuzzo come centrale di difesa con Ranieri, con Dodo e Biraghi a sostegno. Centrocampo con Cataldi e Bove. In attacco c’è Kean con Colpani, Guðmundsson e Gosens alle proprie spalle.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Guðmundsson, Gosens; Kean. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão; Abraham. All. Fonseca.