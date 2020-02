Fiorentina-Milan, 1-1: Pulgar risponde a Rebic. Tabellino ed Highlights

Fiorentina Milan finisce 1-1: Tabellino e Highlights

Fiorentina Milan Tabellino Highlights | Il Diavolo crea e poi distrugge, sogna e poi torna sulla terra. Contro una Fiorentina per larghi tratti morbida e poca incisiva, il Milan si fa recuperare in superiorità numerica a sette minuti dal termine bruciando una grande opportunità per continuare la sua corsa per un posto in Europa. La squadra di Pioli non riesce a mettere in cassaforte il gol dell’ex di turno Rebic al 56′ (ancora lui, al settimo centro in nove partite), dopo un’ora giocato con estrema attenzione e personalità, e si fa piegare dalla furia cieca dei viola che dopo l’espulsione di Dalbert al 62′ si trasforma, cambia pelle e ritmo: trova il rigore dell’1-1 con Pulgar all’85’ per atterramento di Cutrone in area e nei minuti finali sfiora addirittura il gol del sorpasso con Chiesa e Vlahovic. Sarebbe stata una beffa per il Milan, protagonista di un primo tempo coraggioso, solido e attento (con rete annullata ad Ibrahimovic nel primo tempo) colpevole però nel finale di arretrare troppo il suo baricentro lasciando ai viola lo spazio per reagire, riemergere e pareggiare un match che sembrava ormai perso e che serve a scuotere la classifica. La tenuta mentale è dunque uno degli aspetti sui cui Pioli deve ancora lavorare per dare continuità ad una squadra in netta ripresa ma ancora non in grado di avere il killer insict mostrando quella cattiveria giusta per chiudere gli incontri.

Il Tabellino del match di Serie A

Reti: 56′ Rebic, 85′ rig. Pulgar

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola (73′ Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (68′ Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Venuti, Terzić, Benassi, Agudelo, Sottil, Ghezzal. All.: Iachini.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma (52′ Begovic); Conti, Gabbia (74′ Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu (80′ Saelemaekers), Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Bonaventura, Laxalt, Brescianini, Maldini, Paquetà, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Ammonito: 12′ Bennacer, 24′ Calhanoglu, 85′ Theo Hernandez

Espulso: 62′ Dalbert

Arbitro: Calvarese