Al Franchi è appena terminato il posticipo tra Fiorentina-Pisa. La gara è finita 1-0. In gol al 13esimo del primo tempo Kean. Con questa vittoria la formazione di Vanoli si piazza al 16esimo posto con 24 punti, mentre il Pisa è in posizione 19 con 15 punti.

Fiorentina-Pisa, il tabellino

Il primo tempo finisce con il risultato di 1-0 per la formazione di Vanoli. In gol, al 13esimo, Kean. L’azione nasce da un cross di Harrison dalla destra respinto dagli avversari. Ndour di prima calcia ma Caracciolo devia il pallone che rimane in area dove l’attaccante italiano ha solo dovuto mettere la palla in rete. Durante la prima frazione di gioco i Viola hanno creato molte occasioni, soprattutto sulle fasce, con i soliti cross di Harrison e Solomon. Un po’ più impreciso De Gea in alcune uscite, ma i padroni di casa chiudono in vantaggio i primi 45 minuti.

Il secondo tempo abbastanza in equilibrio tra le due formazioni con la Fiorentina che diverse volte va vicino al raddoppio con le conclusioni di Kean, Ndour e Fagioli. Il Pisa ci prova timidamente con Caracciolo e Aebischer. Ma niente da fare al termine dei 90 minuti di gioco la gara finisce 1-0 per i Viola.

FIORENTINA, (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli.

PISA, (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark.

Reti: 13′, Kean (F);

Ammonizioni: 37′, Caracciolo (P); 47′, Dodo (F); 62′, Marin (P); 69′, Cuadrado (P); 90+2′ Fabbian (F); 90’+2′, Fazzini (F).

Espulsioni: –