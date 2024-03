Fiorentina-Roma, Belotti ritrova i giallorossi | Pochi dubbi per Italiano e De Rossi

Dopo la sfida col Brighton, Daniele De Rossi è chiamato a sfidare un altro tecnico moderno come Vincenzo Italiano, che tanto bene ha fatto finora. Non sarà facile però nemmeno per i viola visto che i giallorossi arrivano da un filotto di vittorie. Diverse le novità di formazione dopo il turno di Coppa.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.