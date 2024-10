Fiorentina – Roma, le scelte di Juric | Le formazioni

Un match delicato quello che vedrà di fronte Fiorentina e Roma, i giallorossi di Juric non possono permettersi passi falsi, il tecnico lo sa bene e va avanti con le sue idee, ancora fuori Hummels, per scelta tecnica come confermato dall’allenatore in conferenza stampa. Di fronte una Fiorentina pronta a rendere vita difficile ai capitolini, con l’ex Bove tra i pericoli principali e l’ex Juve Kean in duello con Ndicka.

Fiorentina – Roma, le formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.