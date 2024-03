Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina e Roma si affrontano per capire chi potrà continuare a lottare per raggiungere un posto Champions

6 vittorie e una sconfitta per De Rossi da quando è arrivato sulla panchina della Roma. L’ex capitano giallorosso è stato capace di far rinascere una squadra allo sbando e soprattutto di rilanciare Pellegrini e farne diventare il fulcro centrale del progetto. La sfida del Franchi non sarà semplice perché anche la Fiorentina propone un calcio propositivo e avrà la spinta dei suoi tifosi. Il match sarà visibile su DAZN domenica 10 marzo alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Paredes, Cristante, Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi