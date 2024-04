Fiorentina-Viktoria Plzen, probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina punta alla semifinale ma serve la vittoria per passare nei 90 minuti contro una squadra organizzata come il Viktoria

Il deludente pareggio dell’andata per 0-0 in Repubblica Ceca costringe la Fiorentina a vincere davanti ai propri tifosi. Se i viola dovesse passare il turno, in semifinale affronterebbero la vincente di PAOK-Club Bruges. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 18 aprile alle ore 18:45.

Probabili formazioni Fiorentina-Viktoria Plzen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri Biraghi; Mandragora, Bonaventura; N. González, Beltrán, Kouame; Belotti. All. Italiano

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Hejda; Cadu, Kalvach, Cerv, Mosquera; Sulc; Chory, Vydra. All. Koubek