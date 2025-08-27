Alessandro Florenzi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 34 anni. L’ex PSG, Roma e Milan, dopo l’ultimo e grave infortunio, ha deciso di chiudere la sua carriera sul campo, dando l’annuncio ufficiale con un post sui social.

Florenzi, a 34 anni dice stop: addio al calcio

Di ruolo terzino destro, cresce nelle giovanili della Roma. Diverse le sue esperienze in carriera, dal Crotone in Serie B alla Liga spagnola con la maglia del Valencia, fino ad arrivare al Paris Saint-Germain. L’ultima esperienza al Milan, con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa con Stefano Pioli in panchina.Con la maglia della Roma ha segnato 200 presenze, è stato anche capitano della Magica. Non solo in campionato, Florenzi è stato anche uno dei protagonisti del trionfo azzurro agli Europei del 2021.

Attualmente svincolato, Florenzi ha ricevuto diverse offerte in questa sessione di mercato. Il giocatore ha però deciso di non continuare a giocare e di appendere gli scarpini al chiodo. L’addio al calcio Florenzi lo ha annunciato con un video sui social. Queste le parole di Alessandro Florenzi.

“Grazie di tutto, amico mio

Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione.

Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi.

Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me“.