Fluminense-Ulsan, le probabili formazioni e dove vederla

Fluminense e Ulsan si giocano una grossa fetta del loro futuro nel Mondiale per Club FIFA: le due squadre, nel primo turno del gruppo F, hanno raccolto rispettivamente un pareggio e una sconfitta. I brasiliani dovrebbero affidarsi al tridente offensivo formato da Canobbio, Everaldo e Arias, mentre i sudcoreani potrebbero rispondere con un 4-4-2 dove Lee, Jung, Bojanic e Ko formerebbero il centrocampo a supporto di Um e Farias in attacco. La partita, in programma alle 00:00 (ora italiana) di domenica 22 giugno, verrà trasmessa su DAZN.

Fluminense-Ulsan, le probabili formazioni

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Martinelli, Nonato, Hercules; Canobbio, Everaldo, Arias. All. Renato Gaucho

ULSAN (4-4-2): Jo; Trojak, Seo, Kim, Ludwigson; Lee, Jung, Bojanic, Ko; Um, Farias. All. Kim Pan-Gon.