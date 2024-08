Fofana vuole solo il Milan. E intanto oggi sbarca Emerson Royal

Ormai è risaputo che il Milan vuole Fofana, anche se il Monaco continua a chiedere i 35 milioni di euro che i rossoneri non hanno intenzione di spendere, anche vista la scadenza del cartellino tra un anno.

Milan, si insiste per Fofana

Questo quanto titola Tuttosport, che conferma tutto: “Milan, patto con Fofana”. E poi ancora: “I rossoneri stringono per il centrocampista fisico. Se il Monaco non abbasserà le pretese, si andrà su un piano B per prenderlo a zero tra un anno”. Non c’è solo lui però perchè i rossoneri pensano a due alternative di lusso come Manu Konè del Moenchengladbach oppure Johnny Cardoso del Betis Siviglia. E intanto oggi a Milano arriverà Emerson Royal, pronto a mettersi a disposizione di Fonseca.