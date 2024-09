Fonseca: “Difficile che giochi Morata. Buon rapporto con Ibra, apertura totale da parte di Leao”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bayer, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato delle condizioni di Morata e non solo: “Morata? Difficile che giochi. Non voglio prendere rischi perché non sta totalmente bene, sebbene oggi si sia allenato”.

Fonseca: “Come sostituirà Morata? Non posso dirlo..”

La sensazione è che al Milan sia cambiato il vento. Lei se ne è reso conto a Milanello?

“Di sicuro è cambiata la fiducia all’interno del club, dei tifosi e degli stessi giocatori. La squadra però non è ancora vicina a quello che voglio io, dobbiamo migliorare molto il nostro gioco posizionale, le decisioni e tanto altro. Abbiamo spazio e tempo per migliorare”.

Giocare a viso aperto con una squadra che ha perso solo due volte nel 2024. Domani si prepara più psicologicamente o tatticamente la partita?

“Anche l’Inter aveva perso solo due partite lo scorso anno. Loro hanno una grande identità, ma come dico ai miei giocatori queste partite sono delle opportunità e vanno sfruttate”.

Il rapporto con Leao cresce e migliora. Come si sta trovando con lui?

“Leao è una persona che ascolta e vuole imparare, sin dal primo giorno in cui ci alleniamo insieme. Ho un’apertura totale da parte sua”.

Come sostituirà Morata?

“Non posso dire tutto, ma Loftus-Cheek è la più grande possibilità che abbiamo per sostituirlo”.

Lei ha sentito la fiducia della società nel periodo difficile prima del derby? Il suo riferimento chi è? Ibrahimovic o direttamente la proprietà?

“Ho un buon rapporto con tutti loro. Zlatan viene spesso a Milanello e parlo con lui, ma anche con Moncada, Furlani e Cardinale. Tutti mi hanno trasmesso fiducia e calma sempre, mai nulla di diverso”.