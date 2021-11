Le nuove strategie delle scuderie F1

La stagione 2021 del Mondiale di Formula 1 è ormai agli atti conclusivi. Mancano solamente 3 gare e ancora non conosciamo il nome del vincitore. C’è una lotta incredibile tra Verstappen ed Hamilton, con il primo in testa alla classifica con solamente 14 punti di differenza rispetto al britannico. Troppo pochi per poter pensare di riuscire ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.

Nel mentre, però, si conclude l’attuale stagione, le scuderie già iniziano a pensare al prossimo che scatterà il 20 marzo in Bahrain. La novità più importante è dell’Alfa Romeo, che ha scelto Bottas e Zhou per il dopo Raikkonen-Giovinazzi.

Di seguito tutte le scuderie con i rispettivi piloti:

ALFA ROMEO RACING

Valtteri Bottas – attualmente alla Mercedes

– attualmente alla Mercedes Guanyu Zhou – attualmente 2° nella classifica della Formula 2

RED BULL

Max Verstappen – confermato

– confermato Sergio Perez – confermato

MERCEDES

Lewis Hamilton – confermato

– confermato George Russell – attualmente dalla Williams

FERRARI

Charles Leclerc – confermato

– confermato Carlos Sainz – confermato

McLAREN

Daniel Ricciardo – confermato

– confermato Lando Norris – confermato

ALPINE

Fernando Alonso – confermato

– confermato Esteban Ocon – confermato

ALPHATAURI

Pierre Gasly – confermato

– confermato Yuki Tsunoda – confermato

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel – confermato

– confermato Lance Stroll – confermato

WILLIAMS

Nicholas Latifi – confermato

– confermato Alexander Albon – nuovo

HAAS