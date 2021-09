Formula 1, Vettel osserva: “Sarà l’uomo e il pilota ad avere la meglio”

Sebastian Vettel prevede un campionato equilibrato

Dopo aver annunciato il rinnovo di contratto anche per il prossimo anno con la scuderia Aston Martin, Sebastian Vettel ha detto la sua, in un’intervista su Sly Sport UK, per quello che riguarda la lotta per il titolo in Formula 1.

Il campione tedesco, 4 volte campione iridato, così si è pronunciato sulla corsa che vede un testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, rispettivamente primo con 224,5 punti e secondo con 221,5 punti: “Non so chi trionferà. Penso che le macchine siano piuttosto simili come prestazioni, dunque direi che sarà l’uomo e il pilota ad avere la meglio”.

Vettel ha poi scherzato sull’andamento del suo campionato che non sta andando nel verso giusto (ha raccolto 35 punti in sole 4 occasioni con un secondo posto come miglior risultato): “Li guardo da lontano, dunque non è il nostro problema principale”; ma, tornando serio, il tedesco ha riconosciuto che “Il team sta crescendo e penso che avrà successo. Chiaramente è molto difficile, se non impossibile, prevedere quanto tempo ci vorrà, ma la squadra si sta impegnando tanto per raggiungere l’obiettivo”.