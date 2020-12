Ferrari, Leclerc: “Hamilton incredibile. Non so perché Vettel ha sofferto cosi tanto”

Il pilota della Ferrari ha scritto una lettera alla BBC. Il monegasco ha parlato anche di Vettel e Hamilton

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, in una lettera scritta alla BBC, ha ripercorso la sua stagione. Non solo, il giovane pilota ha parlato anche di Vettel e di Hamilton. Le sue parole sul compagno di scuderia: “Non so perché Sebastian abbia sofferto di più con la SF1000. Probabilmente questa macchina si adatta di più al mio stile, mentre alcuni piloti preferiscono il sottosterzo. Per lui è stata una stagione difficile anche perché non sarà qui il prossimo anno”.

Sul campione del mondo in carica, invece, si è espresso cosi: “Lewis è stato incredibile quest`anno. La sua performance più impressionante è stata secondo me quella in Turchia, dove nessuno si aspettava che sarebbe stato così forte. Ha vinto la gara e il mondiale quando tutti credevano che avrebbe sofferto. Chi dice che vince solo grazie alla macchina si sbaglia. Prestazioni come questa mostrano che adesso è il miglior pilota in griglia, perciò complimenti a lui. Merita solo rispetto per essere così costantemente al top”.