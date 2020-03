Coronavirus Formula 1, rinviato il Gp di Baku in Azerbaijan

Formula 1 Gp Baku Azerbaijan | E’ ufficiale è stato rinviato il Gp di Baku in Azerbaijan lo comunica la FIA, a Fédération Internationale de l’Automobile in una nota ufficiale diffusa su twitter, “Abbiamo preso la decisione di posticipare il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 2020″. Il Gp era in programma il 7 giugno.

La nota della FIA

“Il rinvio è stato concordato dopo ampie discussioni con la Formula 1, la Federazione internazionale dell’Automobile (FIA) e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian“, si legge nella nota della Fia. “Questo è il risultato diretto della pandemia globale in corso COVID-19 e si è interamente basato sulle valutazioni degli esperti forniti dalle autorità competenti. Nel giungere a questa conclusione, la principale preoccupazione di BCC (Baku City Circuit) è stata la salute e il benessere del popolo azero, nonché di tutti i tifosi in visita, dello staff e dei partecipanti al campionato”, continua la nota. “BCC condivide la delusione dei suoi fan. A tal fine, continueremo a lavorare a stretto contatto con la Formula 1, la FIA e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per monitorare la situazione al fine di annunciare una nuova data di gara più avanti nella stagione 2020. Tutti i biglietti continueranno ad essere validi, senza alcuna formalità aggiuntiva. Non appena la nuova data del Grand Prix sarà confermata, tutti gli spettatori saranno informati di conseguenza sulle opzioni disponibili, sia per coloro che hanno acquistato i loro biglietti attraverso il sito web del Circuito di Baku City sia attraverso altri canali”, conclude la nota.