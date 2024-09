Francia-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Francia-Italia, che sfida in Nations League

In una partita molto sentita e che aprirà il girone di Nations League, si affrontano Francia e Italia. La squadra di Spalletti deve vendicare l’Europeo mentre quella di Deschamps deve continuare a far bene. La gara di Parco dei Principi andrà in onda su Rai 1.

Francia-Italia, le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Zaire-Emery, Tchouameni – Dembelé, Griezmann, Mbappé – Thuram. All. Deschamps.

Italia (3-5-2): Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni – Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco – Kean, Retegui. All. Spalletti.